СЕГОДНЯ 12:09 2019-06-17T12:09:15+03:00

Об этом сообщил мэр Владимир Волков на общегородском совещании

Изменить размер текста: A A

Руководителем «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля назначен Ярослав Овчаров. Об этом на общегородском совещании в мэрии 17 июня сообщил мэр города Владимир Волков.

До этого Овчаров возглавлял предприятие «Ярдормост». Волков отметил, что руководил он хорошо.

- Возлагаем на вас большие надежды. Приступайте с завтрашнего дня, всего самого результативного, - дал Волков напутствие Овчарову.

Напомним, прямо на общегородском совещании Владимир Волков уволил директора муниципальной управляющей компании. Причиной стал мусорный коллапс в одной из девятиэтажек.

ИСТОЧНИК KP.RU