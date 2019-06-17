2019-06-17T12:09:15+03:00
Общество

Руководителем «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля назначен Ярослав Овчаров

Об этом сообщил мэр Владимир Волков на общегородском совещании
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ярослав Овчаров. Фото: скриншот с трансляции ОГС.Ярослав Овчаров. Фото: скриншот с трансляции ОГС.
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Руководителем «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля назначен Ярослав Овчаров. Об этом на общегородском совещании в мэрии 17 июня сообщил мэр города Владимир Волков.

До этого Овчаров возглавлял предприятие «Ярдормост». Волков отметил, что руководил он хорошо.

- Возлагаем на вас большие надежды. Приступайте с завтрашнего дня, всего самого результативного, - дал Волков напутствие Овчарову.

Напомним, прямо на общегородском совещании Владимир Волков уволил директора муниципальной управляющей компании. Причиной стал мусорный коллапс в одной из девятиэтажек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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