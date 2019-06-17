Руководителем «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля назначен Ярослав Овчаров
Об этом сообщил мэр Владимир Волков на общегородском совещании
Ярослав Овчаров. Фото: скриншот с трансляции ОГС.
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Руководителем «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля назначен Ярослав Овчаров. Об этом на общегородском совещании в мэрии 17 июня сообщил мэр города Владимир Волков.
До этого Овчаров возглавлял предприятие «Ярдормост». Волков отметил, что руководил он хорошо.
- Возлагаем на вас большие надежды. Приступайте с завтрашнего дня, всего самого результативного, - дал Волков напутствие Овчарову.
Напомним, прямо на общегородском совещании Владимир Волков уволил директора муниципальной управляющей компании. Причиной стал мусорный коллапс в одной из девятиэтажек.
ИСТОЧНИК KP.RU