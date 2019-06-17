Мэр Ярославля в прямом эфире уволил директора муниципальной управляющей компании

СЕГОДНЯ 11:58 2019-06-17T12:09:52+03:00

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17 июня на общегородском совещании в мэрии, трансляция с которого шла в сети Интернет, глава города Владимир Волков уволил директора муниципальной управляющей компании Виктора Денисова. Причиной стал мусорный коллапс в девятиэтажке №190 по Суздальской улице. Здесь несколько дней не выносился мусор из мусоропровода, в итоге все мусороприемники оказались забитыми до отказа, в подъезде стоял жуткий запах. Доклад Денисова о том, что сейчас уже все исправлено, не помог.

- У вас звонкое имя - муниципальная управляющая компания. Вы это имя стерли и уничтожили, - отчитал мэр директора управдома. - «Спасибо» за такую работу. Полгода назад вы рапортовали, что ни долгов не будет, ничего, результат вашей работы — рост долгов по вашей управляющей компании и коллапс в конкретном доме. Свободны!

Кто заменит Денисова на его посту, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU