В Ярославле похолодает до 3 градусов

СЕГОДНЯ 12:07 2019-06-13T12:08:02+03:00

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После аномальной жары в Ярославле, когда температура воздуха на 7-8 градусов превышала средние многолетние значения, пришло похолодание. Причиной стал холодный антициклон со Скандинавии.

По данным синоптиков ярославского Гидрометцентра, в ночь на 14 июня температура воздуха опустится до 3-4 градусов. Не на много теплее будет и в ночь на пятницу – около 5 градусов. А вот днем будет достаточно комфортно: 14 июня – 15-20 градусов, 15 июня – 18-23 градуса. При этом ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди.

В выходные столбик термометра останется примерно на тех же отметках. В субботу, 15 июня, обещают 21 градус днем и около 9 градусов ночью. В воскресенье – днем до 24 градусов, ночью – 12 градусов. В первой половине следующей недели в дневные часы - 25-26 градусов, ночью - около 14 градусов.

При этом метеорологи предупреждают, что в Ярославской области сохраняется высокая вероятность лесных и торфяных пожаров. В связи с этим в регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU