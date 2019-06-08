В Ярославль пришла аномальная жара: как ее пережить без последствий

В Ярославль пришла аномальная жара. По данным МЧС по Ярославской области, с 7 по 11 июня температура воздуха в регионе будет на 7-8 градусов выше климатической нормы.

- Причина такой аномалии – мощный антициклон, который раскинулся от Белого до Черного морей, - сообщили в Гидрометцентре России.

Самыми жаркими станут суббота и воскресенье, 8 и 9 июня. Столбик термометра в эти дни повысится до 31-32 градусов. А с понедельника до четверга прогнозируют жару до 28 градусов. Правда, начиная с воскресенья, небо будут периодически затягивать облака, ожидаются кратковременные дожди.

В связи с жаркой погодой региональное МЧС предупредило о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, ростом техногенных и природных пожаров, угрозой угнетения и гибели сельскохозяйственных культур. Кроме того, жара негативно влияет и на самочувствие людей. Особенно страдают пожилые, дети и люди с хроническими заболевания сердечно-сосудистой системы. Им особенно внимательно нужно относиться к своему здоровью.

НА ЗАМЕТКУ

Как пережить жару: советы МЧС

- Как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами, носите головные уборы, легкую одежду из натуральных тканей, при необходимости - пользуйтесь зонтами;

- с 12 до 16 часов солнце наиболее активно, лучше в это время не выходить на улицу;

- пить как можно больше жидкости. Подойдут вода, чай, сок, а вот от алкогольных напитков и кофе лучше отказаться;

- не занимайтесь активными видами спорта;

- не покупайте продукты с рук – при высокой температуре бактерии размножаются очень быстро, что грозит пищевым отравлением;

- не используйте декоративную косметику: она закупоривает поры, препятствуя охлаждению организма; - пользуйтесь дома вентиляторами и кондиционерами, плечи можно накрыть мокрым полотенцем;

- ограничьте длительные поездки на автомобиле. Если такой возможности нет, будьте максимально внимательны на дороге, так как в жару самочувствие может ухудшиться, рассеивается внимание и снижается скорость реакции;

- не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время;

- в случае нештатных ситуаций сообщайте о них по телефону МЧС 101 или 112.