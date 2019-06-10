Александр Асриянц перешел из замов в советники мэра
Некоторое время назад он проделал кадровый путь из советников в мэры
Александр Асриянц вернулся в советники мэра Ярославля.Фото: Мэрия Ярославля
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Александр Асриянц перешел из заместителей в советники мэра Ярославля. Эту информацию подтвердили в мэрии города. О причинах кадровых изменений, правда, в администрации не говорят.
Напомним, некоторое время назад Асриянц совершил противоположный кадровый шаг. Он был советником мэра, а потом стал заместителем главы города по вопросам имущественной и правовой политики. Именно в этом статусе он подписывал документы. Правда, на сайте мэрии в структуре органов власти его должность и фамилия так и не появилась.
ИСТОЧНИК KP.RU