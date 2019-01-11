А зам-то ненастоящий! В мэрии Ярославля опровергли назначение Александра Астриянца заместителем главы города

СЕГОДНЯ 14:02 2019-01-11T14:49:31+03:00

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Нестандартная ситуация произошла в мэрии Ярославля. На сайте городской администрации в разделе «Власть» среди руководителей города после Нового года появилось новое имя - Александра Астриянца - с пометкой, что он является заместителем мэра по вопросам имущественной и правовой политики. Некоторые СМИ поспешили дать информацию о новом назначении. Но оказалось, что никакого назначения не было. Астриянц «стал» заместителем мэра из-за чьей-то ошибки.

- Управление муниципальной службы и кадров мэрии не подтверждает назначение Александра Астриянца на должность заместителя мэра Ярославля. Он работает советником по правовом вопросам. Информация на сайте действительно была, выясняем с техническими специалистами ее источник, - сообщили в пресс-службе мэрии.

В городской администрации извинились перед СМИ и горожанами за некорректные данные на портале и пообещали обо всех кадровых переменах незамедлительно информировать после официального назначения сотрудников на должность.

Напомним, непонятная ситуация с заместителем мэра Ярославля случилась и в марте 2018 года. Тогда, еще при мэре Владимире Слепцове, на должность зама по внутренней политике был назначен известный спортсмен и политик Дмитрий Носов. Правда, через 10 дней он покинул Ярославль.