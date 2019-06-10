Сергей Жуков поблагодарил за рекорд: на концерт группы «Руки вверх!» в Ярославле пришло 8 тысяч человек
9 июня в Ярославле прошел концерт группы «Руки вверх!». На него собралось огромное количество зрителей.
- Ярославль! Спасибо за новые рекорды! 8 тысяч человек, ни одного сидячего места! Безумная атмосфера и самый жаркий прием! Спасибо вам за эту любовь!!! – написал в Instagram солист группы Сергей Жуков.
Поклонники оказались в восторге от шоу.
- Нет, ребята, он не поет песни. Он просто переносит нас в другое время, когда мы взрослели, когда не было забот, Спасибо за воспоминания! – пишут подписчики музыканта в комментариях.
Напомним, в Ярославле на концерте Наталии Орейро ее поклонники устроили флешмоб.
Фото: Светлана Костюшина.
ИСТОЧНИК KP.RU