2019-06-10T14:27:47+03:00
Звезды

Сергей Жуков поблагодарил за рекорд: на концерт группы «Руки вверх!» в Ярославле пришло 8 тысяч человек

Поклонники и музыканты в восторге от встречи
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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На концерт "Руки вверх" в Ярославле пришло 8 тысяч человек. Фото: Светлана Костюшина.На концерт "Руки вверх" в Ярославле пришло 8 тысяч человек. Фото: Светлана Костюшина.
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9 июня в Ярославле прошел концерт группы «Руки вверх!». На него собралось огромное количество зрителей.

- Ярославль! Спасибо за новые рекорды! 8 тысяч человек, ни одного сидячего места! Безумная атмосфера и самый жаркий прием! Спасибо вам за эту любовь!!! – написал в Instagram солист группы Сергей Жуков.

Поклонники оказались в восторге от шоу.

- Нет, ребята, он не поет песни. Он просто переносит нас в другое время, когда мы взрослели, когда не было забот, Спасибо за воспоминания! – пишут подписчики музыканта в комментариях.

Напомним, в Ярославле на концерте Наталии Орейро ее поклонники устроили флешмоб.

Фото: Светлана Костюшина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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