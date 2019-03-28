В Ярославле на концерте Наталии Орейро ее поклонники устроили флешмоб

СЕГОДНЯ 14:27 2019-03-28T14:30:30+03:00

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27 марта в Ярославле в КЗЦ «Вознесенский» прошел концерт блистательной актрисы и певицы Наталии Орейро, которую весь мир знает по главной роли в сериале «Дикий ангел». Ярославские поклонники ждали этого концерта 15 лет - с 2003 года, когда звезда в последний раз приезжала в Ярославль. Были зрители, которые специально приехали на шоу из других городов. У «Вознесенского» перед концертом собралась толпа фанатов.

Перед концертом звезда поприветствовала поклонников. Фото: Екатерина Павленко.

- Многие стояли и ждали Наталию несколько часов. Когда приехали музыканты и подтанцовка, сердце сжалось, что можно увидеть любимую артистку вживую, вне концентра, вне шоу. Наталия подъехала чуть позже. И крикнула свое коронное: «Привет! Как дела?» - рассказала Екатерина Павленко, которая приехала на шоу аж из Архангельска.

Концерт шел почти три часа. Фото: Екатерина Павленко.

Звезда пофотографировалась с поклонниками и побежала готовиться к концерту. Само шоу, по словам фанатов, прошло просто замечательно. Артистка пела почти три часа. Поклонники, чтобы порадовать певицу, заранее выучили куплет одной из ее песен и устроили неожиданный для Орейро флешмоб – всем залом спели вместе с ней.

Наталия Орейро в Ярославле. Видео: Екатерина Павленко..Концерт Наталии Орейро в Ярославле

ИСТОЧНИК KP.RU