Мэрия Ярославля намерена взять контроль над счетчиками уличного освещения

СЕГОДНЯ 13:39 2019-06-03T13:39:55+03:00

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Мэрия Ярославля намерена добиться передачи в собственность или в безвозмездное пользование узлов учета уличного освещения. Вопрос обсудили на общегородском совещании в мэрии 3 июня. По словам директора департамента городского хозяйства Сергея Тальянова, сейчас в городе работает около 30 тысяч уличных светильников, потребление энергии которыми учитывают 544 счетчика.

- В мае комиссией на проверенном 31 коммерческом узле учета выявлено 16 нарушений пломб, что говорит о сторонних присоединениях, — отметил Тальянов.

По мнению властей, передача приборов учета под контроль мэрии поможет навести порядок в этой сфере. Мэр Ярославля Владимир Волков поручил подчиненным провести совещание совместно с коммерческой компаний, которая сейчас владеет приборами, по вопросу передачи их в казну города.

Напомним, также на ОГС обсудили проблему срыва сроков ремонта дорог в Ярославле.

ИСТОЧНИК KP.RU