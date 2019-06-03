2019-06-03T12:51:05+03:00
Общество

В Ярославле подрядчик по ремонту дорог уже начал срывать сроки

В мэрии дорожникам пригрозили внесением в список недобросовестных фирм
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
В Ярославле уже срываются сроки ремонта дорог.В Ярославле уже срываются сроки ремонта дорог.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Изменить размер текста:

Мэрия Ярославля обвинила подрядчика по ямочному ремонту дорог «Ярославскую проектно-строительную компанию» в срывах сроков работ. Об этом на общегородском совещании в понедельник, 3 июня, заявил директор ДГХ Сергей Тальянов. Подрядчик приступил к ремонтам только недавно.

- Уже сейчас графики проведения работ не выдерживаются. Ряд участков на Суринском путепроводе, Октябрьском мосту, проспекте Машиностроителей, улице Красноборская более двух недель стоят отфрезерованными без асфальта, - отметил Тальянов.

Власти обязали подрядчика до 5 июня завершить все эти работы. И пригрозили, если это не будет выполнено, его включат в реестр недобросовестных. Кроме того, у мэрии к дорожникам возникла и еще одна существенная претензия – до сих пор фирма не предоставила никаких документов по экспертизе качества укладываемого на дороги асфальта.

- Чтобы мы не сталкивались с ремонтом тех же ям на следующий год, качество асфальта должны подтверждать наши эксперты. Если этого не было сделано, пусть заново вскрывают и заново кладут асфальт, - прокомментировал ситуацию мэр Ярославля Владимир Волков.

Глава города также дал поручение создать комиссию, в которую должны войти представители всех служб, связанных с ремонтами дорог, представители общественности и депутаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэрия Ярославля намерена взять контроль над счетчиками уличного освещения
Можно в лицо: в Ярославле пройдет встреча всех желающих с дорожниками
Фонд капремонта отчитался о запуске в работу всех отремонтированных лифтов. Но в мэрии эту информацию назвали недостоверной
Ярославна не платила налоги на свой бизнес, и приставы вынули долг прямо из кассы торговой точки
В Ярославской области пенсионер решил продать гараж, но пострадал от мошенников
Ярославль готовится к фестивалю «Пир на Волге»
Ложная тревога: на этой неделе жители Рыбинска услышат сигнал системы оповещения
В Ярославле прошла акция антипрививочников
В Данилове 19-летний парень силой отнял телефон и банковские карты у 39-летнего мужчины
На трассе в Ярославской области грузовик насмерть сбила пешехода
Туристический ролик «Включи свою историю» про Ярославскую область стал лучшим в России
Ярославцы набрали кредитов на 21 миллиард рублей с лишком
Ярославец Кирилл Абросимов завоевал два золота на чемпионате России
Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти заключенного ярославского СИЗО
Раскинулось море широко: в центре Ярославля случилась крупная авария
На Ярославль идет июньская жара
Попалась на удочку мошенника: ярославна лишилась 78 тысяч рублей
Горожане самостоятельно привели в порядок клумбу на центральной площади Ярославля
В Ярославле заработал давно заброшенный картодром
Рыбинск остался без холодной воды
В Ярославской области вор увел велосипед из подъезда
Просушили: в Рыбинске после перерыва открылся Карякинский парк
Вальсы и "Маруся": по Ростову впервые прошел Променад-парад
В Тутаеве агрессивный местный житель пырнул мужчину ножом
Это же металлолом: у ярославца украли "Жигули"
В Рыбинске на берегу реки нашли артиллерийский снаряд
Еще далеко, попью чайку пока: за ярославскими автобусами теперь можно следить по карте
Парковка и автобус: что изменилось в Туношне для удобства ярославцев