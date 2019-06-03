В Ярославле подрядчик по ремонту дорог уже начал срывать сроки

СЕГОДНЯ 12:51 2019-06-03T12:51:05+03:00

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Мэрия Ярославля обвинила подрядчика по ямочному ремонту дорог «Ярославскую проектно-строительную компанию» в срывах сроков работ. Об этом на общегородском совещании в понедельник, 3 июня, заявил директор ДГХ Сергей Тальянов. Подрядчик приступил к ремонтам только недавно.

- Уже сейчас графики проведения работ не выдерживаются. Ряд участков на Суринском путепроводе, Октябрьском мосту, проспекте Машиностроителей, улице Красноборская более двух недель стоят отфрезерованными без асфальта, - отметил Тальянов.

Власти обязали подрядчика до 5 июня завершить все эти работы. И пригрозили, если это не будет выполнено, его включат в реестр недобросовестных. Кроме того, у мэрии к дорожникам возникла и еще одна существенная претензия – до сих пор фирма не предоставила никаких документов по экспертизе качества укладываемого на дороги асфальта.

- Чтобы мы не сталкивались с ремонтом тех же ям на следующий год, качество асфальта должны подтверждать наши эксперты. Если этого не было сделано, пусть заново вскрывают и заново кладут асфальт, - прокомментировал ситуацию мэр Ярославля Владимир Волков.

Глава города также дал поручение создать комиссию, в которую должны войти представители всех служб, связанных с ремонтами дорог, представители общественности и депутаты.

ИСТОЧНИК KP.RU