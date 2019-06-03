Фонд капремонта отчитался о запуске в работу всех отремонтированных лифтов. Но в мэрии эту информацию назвали недостоверной
3 июня на общегородском совещании в мэрии Ярославля обсудили тему замены лифтов. Напомним, в прошлом году подъемники поменяли во многих домах города.
- Все 147 лифтов запущены. Правда, пока 6 из них Ростехнадзор еще не принял, - сообщил представитель фонда.
Однако присутствовавшие на совещании главы районов опровергли эту информацию. По их информации, в Дзержинском районе до сих пор не работают лифты в трех домах, во Фрунзенском и Красноперекопском – 12 домов. Мэр Владимир Волков потребовал в ближайшее время провести совещание, на котором сверить все данные по работе лифтов и обсудить сложившуюся ситуацию.
Напомним, также на ОГС обсудили еще одну важную проблему - подрядчик по ремонту дорог начал срывать сроки работ, едва приступив к ним.
ИСТОЧНИК KP.RU