В Ярославле бомж убил мужчину и угрожал расправой женщине

СЕГОДНЯ 14:18 2019-05-29T14:18:01+03:00

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В Ярославле прошел суд над 50-летним мужчиной без определенного места жительства, который убил другого мужчину и угрожал расправой знакомой женщине. Происшествие случилось в январе прошлого года.

- Следствием и судом установлено, что злоумышленник, находясь в квартире одного из домов по улице Закгейма, в ходе ссоры с 77-летним хозяином жилища, у которого он арендовал комнату, задушил потерпевшего. Спустя некоторое время он пришел к своей 40-летней знакомой и, предполагая, что та догадалась о совершенном им преступлении и сообщила об этом в правоохранительные органы, ударил женщину по лицу и высказал в ее адрес угрозу убийством, - рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

Преступника приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. У мужчины эта судимость оказалась не первой. Раньше он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и отбывал наказание в местах лишения свободы.

Кстати, в Костромской области осудили москвича, который вместе со своей знакомой сутки истязал девушку в частном доме.

ИСТОЧНИК KP.RU