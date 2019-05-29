2019-05-29T14:03:50+03:00
Кострома

Осудили москвича, который вместе со своей знакомой сутки истязал девушку в Костромской области

Изверга приговорили к 10 годам тюрьмы
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: СУ СКР по Ярославской области.Фото: СУ СКР по Ярославской области.
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В Костромской области осудили 51-летнего москвича, который вместе со своей знакомой истязал 17-летнюю девушку. Эта шокирующая история произошла еще в 2012 году. Причем зачинщицей экзекуции стала именно дама.

- 28 января обвиняемый на своей машине приехал из Москвы в Мантурово Костромской области вместе со знакомой женщиной по ее просьбе. Женщина позвонила 17-летней местной жительнице, которую подозревала в связи со своим мужем. После того, как девушка подошла к автомобилю, пара насильно затолкала ее в машину и привезли в дом, расположенный в деревне Хлябишино. Там девушку удерживали до следующего дня. При этом женщина, применяя насилие, срезала волосы на голове потерпевшей, заставила ее полностью раздеться и сожгла одежду в печи, а обвиняемый совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера. Потерпевшей удалось освободиться с помощью местных жителей, которые зашли в дом, - сообщили подробности произошедшего в СУ СКР по Костромской области.

После совершения преступлений женщину удалось задержать. В 2013 году ее приговорили к 4,5 годам лишения свободы. А вот мужчина скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Поймали его только в октябре 2018 года. В итоге приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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