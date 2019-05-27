В аварии под Ярославлем погиб водитель и пострадала 9-летняя девочка

СЕГОДНЯ 12:56 2019-05-27T13:06:38+03:00

На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и скорая помощь/ФОТО: УМВД России по Ярославской области

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В ДТП, которое произошло на дороге Кузнечиха-Почаево в Ярославском районе погиб водитель. 54-летний мужчина не справился с управлением автомобиля «Фольксваген» и съехал в кювет.

В машине был еще один пассажир – 9-летняя девочка. Ее госпитализировали с травмами.

На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и скорая помощь.

– Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Напомним, авария случилась 26 мая в 15.28 недалеко от поворота на деревню Почаево.

ИСТОЧНИК KP.RU