Под Ярославлем случилась еще одна авария с пострадавшими

26 Май 23:09 2019-05-26T23:12:29+03:00

Для ликвидации ДТП приехали 2 единицы техники и 9 человек личного состава Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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В воскресенье, 26 мая, в Ярославском районе произошло ДТП с одним автомобилем – «Фольксвагеном Пассатом». Авария случилась в поселке Кузнечиха, недалеко от поворота на деревню Почаево в 15.28. Для ликвидации ДТП приехали 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

– Есть пострадавшие, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

Еще одно дорожное происшествие случилось в эти выходные в Угличе. Водитель не справился с управлением и «улетел» в кювет. Также есть пострадавшие и госпитализированные.

ИСТОЧНИК KP.RU