Под Ярославлем случилась еще одна авария с пострадавшими
ДТП произошло в поселке Кузнечиха
Для ликвидации ДТП приехали 2 единицы техники и 9 человек личного составаФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В воскресенье, 26 мая, в Ярославском районе произошло ДТП с одним автомобилем – «Фольксвагеном Пассатом». Авария случилась в поселке Кузнечиха, недалеко от поворота на деревню Почаево в 15.28. Для ликвидации ДТП приехали 2 единицы техники и 9 человек личного состава.
– Есть пострадавшие, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.
Еще одно дорожное происшествие случилось в эти выходные в Угличе. Водитель не справился с управлением и «улетел» в кювет. Также есть пострадавшие и госпитализированные.
ИСТОЧНИК KP.RU