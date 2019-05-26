В Ярославской области «Ауди» съехала с дороги и перевернулась
Есть пострадавшие
ДТП произошло в 0.25 ночи/ФОТО: УМВД России по Ярославской области
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В субботу, 25 мая, в Угличе на улице Пролетарской случилась авария. За рулем автомобиля «Ауди 80» был 51-летний водитель. Он не справился с управлением и съехал на обочину. Машина перевернулась. ДТП произошло в 0.25 ночи. «Ауди» получила механические повреждения. Водителя госпитализировали на скорой помощи, а его 47-летний пассажир нуждается в амбулаторном лечении.
– На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД и медики, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
По факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU