«Аж голова закружилась»: ярославцы пожаловались на вонючую разметку в центре города

СЕГОДНЯ 19:44 2019-05-24T19:44:37+03:00

В центре Ярославля разметку наносят краской с резким запахом. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Люди говорят, что резкий запах чувствовался даже через 20 метров

Изменить размер текста: A A

Ярославцы пожаловались на вонючую разметку в центре города.

- У музея-заповедника красят зебру. Воняет на 20 метров! Я проходила мимо - аж, голова закружилась! - сообщила читательница «Комсомольской правды - Ярославль».

Люди опасаются, что разметку наносят низкопробной, токсичной краской и боятся за свое здоровье. Однако в мэрии Ярославля заверили, что все соответствует нормам.

- Все материалы имеют паспорта и сертификаты. Документы подрядчики передают заказчику, - пояснили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, водолазы почистили дно центрального пляжа перед стартом купального сезона и вытащили из-под воды не только коряги и острые камни, но и разбитые бутылки и даже женские украшения.

ИСТОЧНИК KP.RU