2019-05-24T19:44:37+03:00
Общество

«Аж голова закружилась»: ярославцы пожаловались на вонючую разметку в центре города

Люди говорят, что резкий запах чувствовался даже через 20 метров
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В центре Ярославля разметку наносят краской с резким запахом.В центре Ярославля разметку наносят краской с резким запахом.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Ярославцы пожаловались на вонючую разметку в центре города.

- У музея-заповедника красят зебру. Воняет на 20 метров! Я проходила мимо - аж, голова закружилась! - сообщила читательница «Комсомольской правды - Ярославль».

Люди опасаются, что разметку наносят низкопробной, токсичной краской и боятся за свое здоровье. Однако в мэрии Ярославля заверили, что все соответствует нормам.

- Все материалы имеют паспорта и сертификаты. Документы подрядчики передают заказчику, - пояснили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, водолазы почистили дно центрального пляжа перед стартом купального сезона и вытащили из-под воды не только коряги и острые камни, но и разбитые бутылки и даже женские украшения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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