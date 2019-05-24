«Аж голова закружилась»: ярославцы пожаловались на вонючую разметку в центре города
Ярославцы пожаловались на вонючую разметку в центре города.
- У музея-заповедника красят зебру. Воняет на 20 метров! Я проходила мимо - аж, голова закружилась! - сообщила читательница «Комсомольской правды - Ярославль».
Люди опасаются, что разметку наносят низкопробной, токсичной краской и боятся за свое здоровье. Однако в мэрии Ярославля заверили, что все соответствует нормам.
- Все материалы имеют паспорта и сертификаты. Документы подрядчики передают заказчику, - пояснили в пресс-службе городской администрации.
Напомним, водолазы почистили дно центрального пляжа перед стартом купального сезона и вытащили из-под воды не только коряги и острые камни, но и разбитые бутылки и даже женские украшения.
ИСТОЧНИК KP.RU