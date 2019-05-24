2019-05-24T19:23:46+03:00
Общество

Водолазы нашли под водой центрального пляжа Ярославля бутылки и украшения

В преддверии купального сезона в городе чистят места отдыха
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Водолазы очистили дно Которосли на центральном пляже в Ярославле. Фото: ЦГЗ Ярославля.Водолазы очистили дно Которосли на центральном пляже в Ярославле. Фото: ЦГЗ Ярославля.
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В преддверии купального сезона, который открывается в Ярославле с 1 июня, водолазы Центра гражданской защиты очистили дно центрального пляжа на Которосли.

- Улов составили в основном стеклянные бутылки, в том числе, разбитые, коряги, острые камни и обломки кирпичей, целлофановые пакеты и даже женские украшения.

Два оставшихся официальных пляжа города в понедельник и вторник следующей недели.

Напомним, названы места в Ярославле, где за последние пять лет утонуло 59 человек. Лучше туда не соваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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