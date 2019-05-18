Здесь утонули 59 человек: в Ярославле назвали самые опасные места купания
Мэрия Ярославля выпустила постановление, по которому с 1 июня открывается купальный сезон. Продлится он до 31 августа. В городе откроется три официальных пляжа - Центральный на Которосли, Тверицкий за Волгой и в Дзержинском районе. Одновременно городские власти обозначили и 11 мест, где купаться будет запрещено.
- За последние пять лет в несанкционированных местах купания утонули 59 человек, 29 были спасены, — рассказал начальник Главного управления МЧС России по Ярославской области Олег Бочаров.
НА ЗАМЕТКУ
Запрещенные места для купания:
- отрезок Которосли в районе нового моста;
- отрезок Которосли в районе существующего мост;
- Стрелка;
- часть Волги от Павловского парка до водоканала;
- пруд в парке «Нефтяник»;
- пруд в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе;
- пруд в районе проспекта Фрунзе и улицы Ярославской;
- карьеры в районе улицы Шевелюха;
- карьеры у торгового центра «Альтаир»;
- пруд у дома № 27 по улице Папанина;
- пруды в Петропавловском парке.
ИСТОЧНИК KP.RU