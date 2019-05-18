2019-05-18T09:01:20+03:00
Общество

Здесь утонули 59 человек: в Ярославле назвали самые опасные места купания

Заходить на этих территориях запрещено
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле назвали водоемы, где тонули люди. Купаться здесь запрещено.В Ярославле назвали водоемы, где тонули люди. Купаться здесь запрещено.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Мэрия Ярославля выпустила постановление, по которому с 1 июня открывается купальный сезон. Продлится он до 31 августа. В городе откроется три официальных пляжа - Центральный на Которосли, Тверицкий за Волгой и в Дзержинском районе. Одновременно городские власти обозначили и 11 мест, где купаться будет запрещено.

- За последние пять лет в несанкционированных местах купания утонули 59 человек, 29 были спасены, — рассказал начальник Главного управления МЧС России по Ярославской области Олег Бочаров.

НА ЗАМЕТКУ

Запрещенные места для купания:

- отрезок Которосли в районе нового моста;

- отрезок Которосли в районе существующего мост;

- Стрелка;

- часть Волги от Павловского парка до водоканала;

- пруд в парке «Нефтяник»;

- пруд в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе;

- пруд в районе проспекта Фрунзе и улицы Ярославской;

- карьеры в районе улицы Шевелюха;

- карьеры у торгового центра «Альтаир»;

- пруд у дома № 27 по улице Папанина;

- пруды в Петропавловском парке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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