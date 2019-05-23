2019-05-23T10:47:43+03:00
Общество

В Ярославле разбили гранитную мемориальную табличку на бывшем доме Бориса Немцова

Фотографии появились в соцсетях
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: Юрий ЖивагоФОТО: Юрий Живаго
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Утром, 23 мая, в Ярославле разбили мемориальную табличку политика Бориса Немцова. Фотографию выложил в «Фейсбуке» горожанин Юрий Живаго.

– Вот такая картина предстала утром у моего дома, – написал пользователь соцсети.

На табличке была надпись: «В этом доме жил Борис Немцов Гражданин и патриот России». Ее повесили в феврале 2019 года в канун годовщины убийства политика. Теперь от мемориальной доски остался лишь правый угол.

Напомним, табличку дважды демонтировали власти, объясняя тем, что она установлена незаконно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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