Нагоняй по-крупному: наказали хозяина памятника в центре Ярославля

СЕГОДНЯ 20:38 2019-05-22T20:38:32+03:00

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В Ярославле по-крупному оштрафовали владельца памятника архитектуры. Судьба усадьбы Шапулиных-Сорокиных на Большой Октябрьской взволновала департамент охраны объектов культурного наследия.

– В июне прошлого года в ходе проверки наши сотрудники выявили на этом объекте нарушения: собственник начал разбирать несущие конструкции западного флигеля. Разрешение на это не выдавалось, – рассказал Александр Филяев, директор департамента. – Собственнику были выданы предписания, он их не исполнил, что и повлекло административное наказание.

В итоге за нарушение требований консервации на хозяина усадьбы свалились шесть штрафов. Если их сложить, получится около 850 тысяч рублей. Если это наказание не убедит владельца, что плохо рушить памятник, тогда дальше в ход пойдет тяжелая артиллерия.

ИСТОЧНИК KP.RU