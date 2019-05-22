В любой момент может рухнуть: полуразрушенная купеческая пятиэтажка под Ярославлем засветилась на всю страну

Маленький поселок под Ярославлем прославился на всю Россию одним нехорошим достижением. На Первом канале вышла передача о полуразрушенном доме, в котором до сих пор вынуждены жить люди. Почти 190 человек на Красном Профинтерне каждый день рискуют жизнью, просто возвращаясь к себе домой. А чиновники уже много лет не делают абсолютно ничего.

Что за дом?

Итак, этот старый пятиэтажный дом стоит на набережной Волги. И, как сами жители говорят, клонится к реке. За все 107 лет, которые дом стоит здесь, здесь ни разу не проводили капитальный ремонт. Сейчас этот "элитный" дом ужасает и снаружи, и внутри. Из фундамента спокойно вынимаются кирпичи. В стене уже давно растет дерево. У лестниц нет перил - подниматься можно только держась за стену. В подъездах дыры и в стенах, и в полу. Перекрытия давно прогнили. Как минимум, в одной квартире нет батарей. Но в доме есть газ. Опасная субстанция, которая может за несколько секунд разрушить дом до основания. И похоронить под собой всех жителей.

На дом страшно даже смотретьФото: Первый канал

Кто виноват?

Масштабные проблемы начались еще в 2000-х годах, но администрация ничего не делает, говорят жители. Дом находится на балансе администрации, но управляющей компании у него нет. Обратиться не к кому. И.о. департамента строительства заверил съемочную группу, что дом признан аварийным еще в 2017 году, и деньги на временное переселение местным властям выделяются. А местные власти, в лице главы сельского поселения, говорят, что имея желание помочь односельчанам, не имеют такой возможности. И отправляют обратно в департамент строительства. В итоге дом разрушается дальше.

На стене дома висит табличка "Выявленный объект культурного наследия". Но это ничего не значит. Чтобы стать полноценным объектом культурного наследия, нужна дорогая экспертиза. И конечно же, ее не могут себе позволить люди, у которых нет денег на нормальное жилье.

Вывеска есть. Пользы нет.Фото: Первый канал

Что делать?

После выхода передачи ярославский следственный комитет начал проверку.

- Следствием будут проверены все факты, изложенные в опубликованном материале, и дана правовая оценка действиям (или бездействию) ответственных лиц, - сообщили следователи.

Примечательна одна вещь. По кадрам из выпуска видно, что ее снимали еще зимой. И чисто теоретически ситуация могла измениться к лучшему. Или к худшему. Но радует то, что хотя бы сейчас начались какие-то активные действия на уровне области.