Председатель правительства Ярославской области вместе с женой за год заработали 16 миллионов

СЕГОДНЯ 17:46 2019-05-22T17:49:54+03:00

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Обнародованы сведения о доходах и имуществе членов правительства Ярославской области за 2018 год. Судя по данным деклараций, больше всего за прошлый год заработала семья председателя правительства Дмитрия Степаненко. На двоих с женой их доход составил около 16 миллионов рублей. Причем, 3,9 миллионов получил сам Степаненко и еще 12 миллионов – его супруга.

В собственности у Дмитрия Степаненко находятся половина земельного участка площадью более 2000 кв. метров, по одной второй доле квартиры и дома, а также двух сооружений. Жена владеет долями четырех сооружений и здания. В пользовании у нее находится квартира и помещение.Также председатель ярославского правительства владеет автомобилем Lexus LX 570, а его вторая половинка – машиной МЕРСЕДЕС ML500, прицепом и снегоболотоходом.

Из заместителей губернатора и председателя правительства больше всех заработал зам председателя правительства-директор департамента финансов Илья Баланин. Его доход за 2018 год составил 5,4 миллиона рублей. При этом его обошел по доходам руководитель аппарата губернатора Кирилл Сорокин, который заработал 7,9 миллионов.

Напомним, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заработал 2,5 миллиона рублей.

НА ЗАМЕТКУ

Сколько заработало руководство Ярославской области в 2018 году

Кирилл Сорокин, руководитель аппарата губернатора – 7,9 млн. руб.;

Илья Баланин, заместитель председателя правительства - директор департамента финансов – 5,4 млн. руб.;

Дмитрий Степаненко, председатель правительства – 3,9 млн. руб.;

Максим Авдеев, заместитель председателя правительства – 3,9 млн. руб.;

Валерий Холодов, заместитель председателя правительства – 3,7 млн. руб.;

Андрей Шабалин, заместитель губернатора – 3,6 млн. руб.;

Екатерина Троицкая, заместитель председателя правительства Ярославской области - директор департамента экономики и стратегического планирования – 3,2 млн. руб.;

Игорь Селезнев, заместитель председателя правительства – 3,2 млн. руб.;

Виктор Неженец, заместитель председателя правительства – 2,4 млн. руб.

ИСТОЧНИК KP.RU