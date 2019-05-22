«Хлам на дорогах»: мэр Владимир Волков раскритиковал внешний вид общественного транспорта города

СЕГОДНЯ 13:41 2019-05-22T13:41:00+03:00

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22 в мэрии прошло заседании рабочей группы по вопросам функционирования городского транспорта. Одной из проблем, которые обсудили на совещании, стало состояние подвижного состава. В Ярославле до сих пор есть автобусы довольно старые.

- Это автобус из прошлого. Техника, которую в музей надо ставить! – возмутился мэр города Владимир Волков, глядя на фото старенького автобуса №18, которым владеет частный перевозчик.

А чуть позже вновь вернулся к этой теме.

- Сейчас идет подготовка к Дню города. Мы часто находимся в круглосуточном режиме на территории города. Вчера до часа ночи осматривали места, которые нужно привести в порядок. То, что происходит вечерами на дорогах… Видимо, выгоняют уже такую технику, которую днем редко можно увидеть. Но вечером весь хлам на дорогах. Сидения оторваны, автобусы ржавые, двери закрываются со скрипом, помогают ей ногой!

Мэр подчеркнул, что за такое перевозчиков необходимо наказывать.

Напомним, также решено проработать механизм расторжения договора с транспортниками, которые не соблюдают расписания.

ИСТОЧНИК KP.RU