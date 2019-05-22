За нарушение расписания власти Ярославля хотят расторгать договоры с транспортниками

СЕГОДНЯ 13:13 2019-05-22T13:13:03+03:00

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За несоблюдение расписания власти Ярославля могут начать расторгать договоры с транспортниками. О том, что проблема нарушений графиков движения стоит сейчас в городе остро, сообщили на первом заседании рабочей группы по вопросам функционирования городского транспорта, которое состоялось в мэрии 22 мая. На совещании присутствовали представители мэрии, правительства, ГИБДД, Ространснадзора, сами перевозчики и общественность.

- Нам поступают жалобы на то, что частные перевозчики не всегда соблюдают расписание. Часто в вечернее время вообще не выезжают в рейсы, люди не могут дождаться транспорта, - рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Сергей Волканевский.

Бывает и обратная ситуация – в обеденный перерыв вместо того, чтобы отдыхать, водители маршруток выезжают в рейсы без включенного GPS-устройства, которое позволяет отслеживать перемещение общественного транспорта. Тем самым они создают дополнительные пробки и перехватывают пассажиров у муниципальных автобусов и троллейбусов.

В ближайшее время власти намерены разработать механизм, который бы позволил выявлять таких нарушителей и наказывать их. Этому помогут и вступающие с 1 июля правила, по которым весь транспорт должен быть оборудован системой ГЛОНАСС, передающей сигнал о нахождении автобуса раз в 30 секунд.

Напомним, маршрутчики в Ярославле хотели возить льготников со скидкой, но получили отказ мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU