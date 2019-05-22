В Ярославле владельцам маршруток не разрешили предоставлять льготы пассажирам
Власти Ярославля не разрешили перевозчикам предоставлять льготы в маршрутках. Этот вопрос подняли на заседании рабочей группы по вопросам функционирования городского транспорта, которое прошло в мэрии 22 мая.
- Часть перевозчиков написала заявления о том, чтобы им предоставили валидаторы и возможность возить пассажиров с предоставлением льгот. Но из департамента городского хозяйства мэрии, из областного департамента транспорта приходят письма с отказами, - сообщил предприниматель-перевозчик Николай Гирфанов.
По словам властей, для этого существуют две причины.
- Бюджет города уже сформирован на этот год. В том числе, там заложена сумма на компенсацию транспортным предприятиям затрат по перевозу льготных категорий граждан. И есть порядок, установленный нашим постановлением, где прописано, что субсидия по возмещению таких недополученных доходов предоставляется только перевозчикам, которые работают по регулируемым тарифам. Сейчас изменить этот регламент мы не можем, - пояснил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Сергей Волканевский.
При этом власти готовы рассмотреть такую возможность на 2020 год.
Напомним, маршрутчики выступили с предложением о предоставлении льгот в их транспорте, когда речь зашла о переводе всех перевозчиков на регулируемый тариф.
ИСТОЧНИК KP.RU