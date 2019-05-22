2019-05-22T12:35:45+03:00
Общество

В Ярославле владельцам маршруток не разрешили предоставлять льготы пассажирам

Чем власти обосновали свое решение
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле власти не разрешили предоставлять льготы в маршрутках.В Ярославле власти не разрешили предоставлять льготы в маршрутках.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Власти Ярославля не разрешили перевозчикам предоставлять льготы в маршрутках. Этот вопрос подняли на заседании рабочей группы по вопросам функционирования городского транспорта, которое прошло в мэрии 22 мая.

- Часть перевозчиков написала заявления о том, чтобы им предоставили валидаторы и возможность возить пассажиров с предоставлением льгот. Но из департамента городского хозяйства мэрии, из областного департамента транспорта приходят письма с отказами, - сообщил предприниматель-перевозчик Николай Гирфанов.

По словам властей, для этого существуют две причины.

- Бюджет города уже сформирован на этот год. В том числе, там заложена сумма на компенсацию транспортным предприятиям затрат по перевозу льготных категорий граждан. И есть порядок, установленный нашим постановлением, где прописано, что субсидия по возмещению таких недополученных доходов предоставляется только перевозчикам, которые работают по регулируемым тарифам. Сейчас изменить этот регламент мы не можем, - пояснил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Сергей Волканевский.

При этом власти готовы рассмотреть такую возможность на 2020 год.

Напомним, маршрутчики выступили с предложением о предоставлении льгот в их транспорте, когда речь зашла о переводе всех перевозчиков на регулируемый тариф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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