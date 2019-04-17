Единая стоимость проезда и предоставление льгот: в Ярославле маршрутки хотят приравнять к муниципальному транспорту

- Мы выполнили требования властей, обновили подвижной состав! Нам обещали, что за это дадут работать в городе в течение семи лет! У нас и гарантийные письма есть! – кричали на совещании в мэрии 17 апреля владельцы ярославских маршруток.

- Кто вам их подписывал? – спросил мэр Владимир Волков.

- Заместитель мэра Михаил Кузнецов! – доказывали перевозчики.

- Кузнецов здесь, в городе, работает. Вот к нему и обращайтесь! – резко парировал Волков, вызвав волну горького смеха в зале. А потом примирительно добавил: – Поймите, жизнь меняется.

Проезд станет по одной цене

С тех пор, как Михаил Кузнецов подписывал от лица городского руководства гарантийные письма, действительно, многое поменялось. Сам Кузнецов уволился из мэрии и перешел в правительство региона, а на смену Владимиру Слепцову пришел новый мэр – Волков со своим видением развития транспорта в Ярославле. И отвечать за слова предшественника он явно не намерен.

Одним из нововведений новой власти должен стать перевод всех маршруточников города с нерегулируемого на регулируемый тариф. Это и обсуждали на совещании. Суть изменений в том, что если сейчас каждый частный перевозчик вправе самостоятельно устанавливать цену на проезд, то после перевода они должны будут подчиняться решениям властей. Соответственно, стоимость билетов на всех автобусах – частных и муниципальных - будет одинаковой. Кроме того, пассажиры и в муниципальном транспорте, и в маршрутках смогут пользоваться всеми социальными льготами и проездными. Сами же перевозчики в случае убытков смогут получать компенсации из бюджета города.

- Нам важно, чтобы перевозчики оказывали качественные услуги, соблюдали расписание, правила движения, а не устраивали гонки за пассажирами ради заработков. Это возможно только в рамках регулируемого тарифа, - объяснил позицию властей 17 апреля на совещании с перевозчиками первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Сергей Волканевский.

По его словам, запланированные изменения станут частью работы по оптимизации маршрутной сети Ярославля. Сектор частных перевозок важен, так как, по данным за 2018 год, им пользуется больше половины всех пассажиров автобусов. При этом, по данным руководства города, на эту сферу поступает немало жалоб.

- Цель оптимизации маршрутной сети – наведение порядка в сфере пассажирских перевозок, повышение их качества и безопасности, - отметил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Сергей Волканевский. – Речь идет об исключении в ряде случаев дублирования маршрутов, ликвидации необоснованной конкуренции, эффективном распределении подвижного состава по маршрутам, при необходимости – замене подвижного состава малой и средней вместимости на большие автобусы.

Работа над проектом новой транспортной схемы сейчас идет. Предполагается, что ее внедрение начнется в начале 2020 года.

«Нас просто хотят выдавить»

Казалось бы, все предложения мэрии здравые. Но маршруточники видят в них подвох. Дело в том, что, по существующим нормам, просто перевести всех перевозчиков с нерегулируемого на регулируемый тариф нельзя. Для этого надо сначала расторгнуть с ними договор и объявить торги по выбору новых подрядчиков. За право возить пассажиров может бороться кто угодно, и не факт, что выиграют именно действующие сейчас частные перевозчики.

- Возможно, что готовится передел рынка пассажирских перевозок. Не исключено, что власти нас просто хотят выдавить и позвать перевозчиков, которые по каким-то причинам угодны мэрии, - говорят маршруточники.

Мэр Владимир Волков это отрицает. На совещании он пытался заверить перевозчиков, что большинство из них – те, кто поменяли подвижной состав - останется работать. Но после невыполнения обещаний, данных при Слепцове, частники уже не верят власти города. А о том, что будет, если маршруточники лишатся работы, они и думать боятся.

- Мы набрали кредитов, влезли в долги, чтобы по требованию прежнего мэра обновить подвижной состав. За это нам обещали выдать свидетельства на работу на семь лет. Правда, в итоге большинству перевозчиков документы оформили только до 2021 года. Но теперь нам не дают доработать и этот срок! – возмущаются предприниматели.

Компромисс не найден

Вообще, вопросов у маршруточников к властям много. Перевозчики говорят, что и так могут предоставлять льготы. По действующему законодательству, это невозможно, но закон можно и поменять – было бы желание. Власти на это не идут. Кроме того, те, кто имеет опыт перевозок по регулируемому тарифу, сомневаются, что у мэрии вообще хватит денег, чтобы компенсировать всем перевозчикам их убытки от провоза льготников и тех, кто пользуется проездными.

- Цена поездки по проездному сейчас – 10-12 рублей, а себестоимость – 28 рублей. А если все ярославцы накупят проездных – как вы нам это компенсируете? – спрашивали маршруточники.

У мэрии свои претензии к перевозчикам. Оказывается, 99% из них зарегистрированы не в Ярославле, а в других районах области. Соответственно, и налоги платят там. Маршруточники в свою очередь объясняют это высокими ставками налогов в Ярославле.

К какому-либо соглашению власти и предприниматели пока так и не пришли. Владимир Волков заверил, что двери его кабинета открыты для всех, кто столкнется с перегибами в процессе оптимизации.

- Посмотрим, - скептически бросали после совещания расходящиеся перевозчики.