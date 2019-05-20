Черный дым над Рыбинском: в одно время в городе произошло два пожара
В понедельник, 20 мая, жителей Рыбинска напугал столб черного дыма, поднимающийся над городом. В соцсетях появилась информация, что на улице Авиационной горят гаражи. В МЧС по Ярославской области пояснили, что это не совсем так.
- На улице Авиационной произошло возгорание мусора на площади 100 кв. метров. Горели покрышки и утеплитель. Сигнал о происшествии поступил в 11.59. На тушение пожара выезжали три машины и 15 человек личного состава. Открытое горение ликвидировали в 12.09. О полной ликвидации пожара было объявлено в 13.46, - рассказали в пресс-службе областного МЧС.
При этом возгорание гаража тоже было. Но произошло оно в 11.53 на улице Цимлянской.
Ни на одном из этих происшествий пострадавших не зарегистрировано.
Напомним, в выходные в Ярославской области при пожаре в частном доме сгорели мать с тремя сыновьями.
ИСТОЧНИК KP.RU