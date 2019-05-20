Черный дым над Рыбинском: в одно время в городе произошло два пожара

СЕГОДНЯ 16:55 2019-05-20T16:55:22+03:00

В Рыбинске одновременно горели гараж и покрышки. Фото: подписчик группы "Подслушано в Рыбинске" в "Вконтакте".

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В понедельник, 20 мая, жителей Рыбинска напугал столб черного дыма, поднимающийся над городом. В соцсетях появилась информация, что на улице Авиационной горят гаражи. В МЧС по Ярославской области пояснили, что это не совсем так.

- На улице Авиационной произошло возгорание мусора на площади 100 кв. метров. Горели покрышки и утеплитель. Сигнал о происшествии поступил в 11.59. На тушение пожара выезжали три машины и 15 человек личного состава. Открытое горение ликвидировали в 12.09. О полной ликвидации пожара было объявлено в 13.46, - рассказали в пресс-службе областного МЧС.

При этом возгорание гаража тоже было. Но произошло оно в 11.53 на улице Цимлянской.

Ни на одном из этих происшествий пострадавших не зарегистрировано.

Напомним, в выходные в Ярославской области при пожаре в частном доме сгорели мать с тремя сыновьями.

ИСТОЧНИК KP.RU