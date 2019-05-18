В Ярославской области в пожаре погибла семья из четырех человек

В ночь на 18 мая в Ярославской области произошел серьезный пожар. Около полуночи загорелся частный одноэтажный дом на улице Новая в селе Покров Даниловского района. Во время происшествия внутри находилось семь человек - пожилая хозяйка дома, трое ее взрослых сыновей, а также 23-летняя внучка с двумя своими детьми. Молодая женщина с малышами успела выскочить на улицу. В результате все трое остались практически невредимы. Только у одного из детей зафиксирован ожог 3% поверхности тела. А вот владелица дома и ее сыновья, которым было от 35 до 45 лет, погибли.

- На тушение выезжало два пожарных расчета - две спецмашины и шесть человек личного состава. Огонь был потушен в в 1 час 35 минут. Полная ликвидация пожара, включая разбор конструкций и проливку места происшествия, завершилась в 8 часов 10 минут 18 мая, - рассказали в МЧС по Ярославской области.

Дом выгорел полностью. Фото: "Комсомольская правда".

По факту трагической гибели людей возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

- В настоящее время следователями и криминалистами регионального управления СК России проводятся все необходимые мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области Кристина Гузовская.

Причины пожара устанавливаются.