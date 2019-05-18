2019-05-18T11:58:00+03:00
Происшествия

При столкновении машины с лосем в Ярославской области пострадала женщина

Животное выскочило на дорогу прямо перед автомобилем
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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На трассе Ярославль-Рыбинск машина влетела в лося. Фото: МЧС по Ярославской области.На трассе Ярославль-Рыбинск машина влетела в лося. Фото: МЧС по Ярославской области.
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Серьезное ДТП произошло 17 мая в Ярославской области. На трассе Ярославль-Рыбинск в Рыбинском районе машина ВАЗ 2114 врезалась в выскочившего на дорогу лося. Удар оказался настолько сильным, что у машины разбилось лобовое стекло и погнулся кузов.

- Происшествие случилось в 21 час 14 минут. Автомобиль двигался в сторону Рыбинска. 48-летний водитель машины не пострадал, а вот 45-летней женщине-пассажирке потребовалась помощь медиков, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Пострадавшую с места аварии доставили в больницу.

Напомним, вечером 17 мая в Ярославле женщина-мотоциклистка сбила ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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