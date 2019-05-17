Цифровой помощник юристам. От МегаФона

СЕГОДНЯ 18:34 2019-05-17T18:34:27+03:00

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МегаФон на IX Петербургском международном юридическом форуме представил новые возможности для робототизации и автоматизации работы юристов - Цифрового помощника юриста nlogic.

МегаФон уже использует это уникальное цифровое решение. В основе nlogic лежит сочетание нейронного и алгоритмического подходов, что позволило объединить в одном решении конструктор договоров и автоматическое составление отзывов на потребительские иски, умеющее распознавать счета, акты и другие документы.

При этом цифровой помощник распознает как живую речь, так и свободные тексты в любом формате, используя полученную информацию для создания юридически значимых документов. Система распознавания текста со сканов обеспечивает точность более 90% при средней скорости до 6 сек/стр.

Среди преимуществ nlogic – «бесшовная» работа на любых устройствах, возможность распознавания естественного языка, легкость работы с текстами и легкое внедрение в IT-бизнес-системах любого уровня и сложности.

Анна Серебряникова, член совета директоров ПАО «МегаФон», комментирует:

«В прошлом году мы лишь тестировали гипотезу: можно ли научить нейронные сети верно распознавать правовые задачи. Баттл подтвердил нашу гипотезу. После этого мы пошли дальше: мы весь год работали над тем, чтобы превратить это решение в настоящую бизнес-систему, которую можно использовать внутри компании и предлагать нашим клиентам».

Сергей Переверзев, директор по правовым вопросам ПАО «МегаФон», подчеркивает:

«Наше решение универсально, его можно использовать в любом бизнесе. Однако мы для себя пока поставили ограничение: применять решение будем в массовых рутинных процессах, где требуется обработка более чем тысячи документов – именно в этом случае применение цифрового помощника максимально эффективно. И все же это не значит, что уже в ближайшее время роботы полностью заменят юристов-людей – специалисты просто избавятся от необходимости рутинной работы и освободят до 90% текущей занятости рабочего времени для новых дел».

ПАО «МегаФон» — всероссийский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке. Компания традиционно уделяет особое внимание качеству связи и предоставляет своим абонентам интернет на самых высоких скоростях. Мы обладаем наградой за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Еще в 2012 году мы первыми в России запустили 4G LTE, а с февраля 2014 года ввели в эксплуатацию первую в мире коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость передачи данных до 300 Мбит/с. В 2017 году одни из первых в мире запустили в коммерческую эксплуатацию гигабитную сеть LTE (Gigabit LTE) и продемонстрировали скорость 979 Мбит/с. Сегодня у МегаФона самая большая сеть базовых станций в стране: 227 961 станций, из них 87 611 станций в стандарте LTE. В 2018 г. компания обслуживала интересы более 76,9 млн абонентов

ИСТОЧНИК KP.RU