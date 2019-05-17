2019-05-17T15:51:11+03:00
Общество

Валентина Терешкова попросила Министерство экологии рассказать о причинах обмеления Волги

По данным депутатов Госдумы, это явление наблюдается и в Ярославской области
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Берега Волги у Тольятти сильно обмелели.Берега Волги у Тольятти сильно обмелели.Фото: Яков КНЯЗЕВ
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Депутат Госдумы от Ярославской области Валентина Терешкова стала инициатором поручения Министерству экологии о предоставлении информации о причинах обмеления Волги, участившихся периодов ее маловодья и мерах, которые правительство России предпринимает в связи со сложившейся ситуацией. Обращение в министерство будет отправлено от имени комитета от Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

- Особенно характерна такая проблема для Республики Татарстан, Ярославской, Ульяновской и Нижегородской областей. Задачи сохранения Волги и ее уникальной экологической системы признаны на государственном уровне. Последствия маловодности реки негативно сказываются на экологической ситуации и социально-экономическом развитии регионов, - говорится в поручении.

Напомним, под председательством Валентины Терешковой в Госдуме создана рабочая группа по сохранению реки Волга, куда вошли 48 депутатов. Ранее первая женщина-космонавт говорила о необходимости оздоровления Волги с президентом Владимиром Путиным. В частности отметила, что река цветет.

Напомним, этой весной уровень воды в Волге в некоторых местах серьезно опустился. Между тем, в региональном МЧС «Комсомольской правде – Ярославль» сообщили, что идет анализ ситуации в Ярославской области. Данные должны появиться на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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