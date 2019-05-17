Не стоял на ногах: пьяный водитель устроил ДТП у детского сада в Ярославле

СЕГОДНЯ 12:41 2019-05-17T12:41:39+03:00

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В четверг, 16 мая, на улице Пирогова в Ярославле автомобиль «Рено» въехал в бордюр и сильно помял бампер. ДТП произошло недалеко от детского сада №42. Очевидцы происшествия были шокированы и возмущены состоянием, в котором находился водитель – мужчина был настолько пьян, что не мог нормально стоять на ногах.

- Проходила, лежал около машины, подняли полицейские и в скорую посадили, он мертвецки пьян, - написала Оксана Осминкина в комментариях к посту о происшествии в группе «Липовая гора Ярославль – районы 76» в «ВКонтакте».

Ярославцы радуются, что от безответственного водителя никто не пострадал, так как в этом месте ходит много людей, в том числе, и с маленькими детьми.

Напомним, в Ярославле клиент обокрал женщину-таксиста.

ИСТОЧНИК KP.RU