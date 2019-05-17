2019-05-17T12:10:20+03:00
Происшествия

В Ярославле обокрали женщину-таксиста

У пострадавшей украли дорогой телефон
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Женщину-таксиста обокрали в Ярославле.Женщину-таксиста обокрали в Ярославле.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Ярославле ограбили женщину-таксиста. Дама отвезла клиента до нужного ему пункта и, когда он с ней рассчитался и вышел, водитель обнаружила, что у нее пропал сотовый телефон, который лежал между пассажирским и водительским сиденьями По словам владелицы, стоимость гаджета составляла 12 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.

- Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении преступления - 25-летний житель Ярославля, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, идет расследование.

Напомним, в Ярославской области нашли труп молодого мужчины, который месяц назад пропал по дороге на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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