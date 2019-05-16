2019-05-16T19:48:00+03:00
Общество

Приехавшие инспекторы проверят готовность Ярославля принять ЧМ по волейболу

Комиссии показали площадку, где хотят построить современный спортивный центр
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Эксперты оценят готовность Ярославля к Чемпионату мира по волейболу. Фото: страничка Дмитрия Миронова в соцсетях.Эксперты оценят готовность Ярославля к Чемпионату мира по волейболу. Фото: страничка Дмитрия Миронова в соцсетях.
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В Ярославль 16 мая прибыли инспекторы Международной Федерации волейбола. Их цель - оценить готовность города к приему Чемпионата мира по волейболу, который пройдет в 2020 году.

- Делаем все возможное, чтобы попасть в окончательную заявку и провести в Ярославле матчи группового этапа. Сегодня показали комиссии площадку, на которой будет построен современный волейбольный комплекс. Занимаемся проектированием здания, завершим эту работу до конца года. При этом уже сейчас готовы предложить для проведения игр дополнительную площадку – «Арену-2000». Безусловно, к Чемпионату надо будет существенно обновить транспортную и гостиничную инфраструктуру. Работы предстоит много. Надеемся на поддержку Федерации, - написал на своей страничке в соцсетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Напомним, волейбольный центр собираются построить в Ярославле на пересечении проспекта Фрунзе с улицей Марголина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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