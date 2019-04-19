СЕГОДНЯ 14:26 2019-04-19T14:26:41+03:00

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В Ярославле построят волейбольный центр за 110 миллионов рублей. Деньги на проектирование объекта поступили в середине апреля – в рамках подписанного между правительством Москвы и Ярославской областью соглашения. Построить центр собираются до 2022 года в районе пересечения проспекта Фрунзе с улицей Марголина.

– Сейчас формируется техническое задание, ведется подготовка аукционной документации на определение подрядной организации, которая будет разрабатывать проект. Центр планируем строить в 2020-2022 годах, – рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец.

Напомним, Ярославль может стать одной из площадок для проведения чемпионата мира по волейболу. Поэтому игровой зал должен будет отвечать требованиям Международной и Российской федераций волейбола и правилам проведения соревнований Европейской конфедерации. Длина зала будет не менее 42 метров, ширина – не менее 33 метров, вместимость – до 6 тысяч болельщиков. Также в здании центра планируют разместить бассейн, спортивные залы, зоны SPA и детский клуб.

ИСТОЧНИК KP.RU