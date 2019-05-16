Высший пилотаж из кабины летчика: опубликовано видео в формате 360 градусов со Дня Победы в Ярославле

СЕГОДНЯ 13:43 2019-05-16T13:44:31+03:00

Высший пилотаж из кабины летчика. Фото: скриншот с видео на страничке в "Фейсбуке" Дмитрия Миронова.

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У ярославцев появилась возможность взглянуть на свой город глазами пилота самолета. Да, в общем-то, и на самого пилота одновременно. Панорамное видео, дающее обзор обстановки на 360 градусов, снятое из кабины самолета Светланы Капаниной разместил на своей странице в «Фейсбуке» губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

- Выступление Светланы Капаниной - один из самых захватывающих моментов Дня Победы. Теперь у нас есть возможность посмотреть, как этот полет выглядит из кабины пилота. Светлана Капанина, большое спасибо за прекрасное выступление и предоставленное видео! – написал глава региона.

Напомним, 9 мая женщина-пилот поразила ярославцев невероятными фигурами высшего пилотажа в небе над городом.

ИСТОЧНИК KP.RU