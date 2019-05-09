2019-05-09T21:03:55+03:00
Общество

Фигуры высшего пилотажа в небе над Ярославлем исполняла женщина-пилот

Семикратная чемпионка мира по самолетному спорту Светлана Капанина поздравила ярославцев
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Светлана Капанина/instagram.comФото: Светлана Капанина/instagram.com
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Этот День Победы запомнится ярославцам не только 25-тысячным Бессмертным полком, но и невероятными фигурами высшего пилотажа в небе над городом. Пожалуй, нет ни одного человека, который не засмотрелся бы на красный самолет, зависающий в воздухе и срывающийся штопором вниз. Так вот, за штурвалом этого самого самолета находилась знаменитая Светлана Капанина!

- Дорогие друзья, поздравляю вас с Великой Победой! Уважаемые ветераны и труженики тыла, спасибо вам огромное за наше за мирное небо! – поздравила ярославцев семикратная чемпионка мира по самолетному спорту прежде чем взлететь над Ярославлем.

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Семикратная чемпионка мира по самолетному спорту Светлана Капанина поздравила ярославцев
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ИСТОЧНИК KP.RU

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