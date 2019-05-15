В День города для ярославцев споют «Отпетые мошенники» и прогремит салют

15 Май 19:00 2019-05-15T19:00:16+03:00

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Стала известна программа Дня города в Ярославле. Праздник, по традиции, отметим в последнюю субботу весны – 25 мая. Праздничные гуляния пройдут на стадионе «Спартаковец», центральных улицах и площадях.

Церемония открытия праздника запланирована на «Спартаковце» в 13 часов. Здесь также пройдут выступления ярославских творческих коллективов и исполнителей. А с 22 до 23 часов для жителей и гостей города выступит группа «Отпетые мошенники». Изюминкой праздника станет фестиваль живых статуй на Советской площади. На улице Кирова развернется выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел, на Первомайском бульваре гостей порадуют интерактивом от театральных коллективов и бардовскими песнями. Перекусить можно будет на Стрелке, где откроется фестиваль городской еды. На площади Юности подготовлены развлечения для детей – спектакли, шоу трансформеров, мыльных пузырей и многое другое.

Свои программы пройдут и в каждом районе города.

Завершится праздник ярким фейерверком над акваторией Волги в 22.45.

Ограничения движения в День города в Ярославле.

ИСТОЧНИК KP.RU