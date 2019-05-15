2019-05-15T10:34:00+03:00
Общество

Появилась информация об ограничении движения в День города Ярославля – 2019

В мэрии рассказали, какие улицы перекроют во время праздника [схема]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Стало известно, какие улицы перекроют на День города в Ярославле.Стало известно, какие улицы перекроют на День города в Ярославле.Фото: Мэрия Ярославля
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В мэрии Ярославля озвучили первую информацию, касающуюся проведения Дня города, который традиционно отмечается в Ярославле в последнюю субботу мая. В этом году датой мероприятия стало 25 мая. И уже известно, какие улицы перекроют в День города.

В частности, с 6 часов утра до полуночи в центральной части города вводится ограничение движения на участках улиц: Республиканская, Большая Октябрьская, Свободы, Пушкина, Свердлова, Некрасова, Советская, Флотская, Терешковой, Сурков, Первомайская, Кедрова, Волкова, Трефолева, Максимова, Андропова, Депутатская, Кирова, Нахимсона, Революционная, Почтовая, Московский проспект, Мукомольный переулок, Которосльная набережная, проспект Октября, Волжская набережная, Флотский спуск, Красный съезд, Первомайский переулок, Советская площадь, Народный переулок, Советский переулок, площадь Челюскинцев, Волжский спуск вводится временное ограничение движения транспортных средств.

Также в центре Ярославля временный запрет на остановку и стоянку транспорта.

Напомним, мэр Ярославля Владимир Волков пообещал сюрприз для ярославцев в День города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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