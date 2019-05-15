В мэрии Ярославля после полутора лет ремонта откроют главный вход

15 Май 12:03 2019-05-15T14:09:29+03:00

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В мэрии Ярославля в скором времени откроют главный вход – с улицы Андропова. Об этом на заседании муниципалитета 15 мая сообщил сам глава города Владимир Волков, когда депутаты напомнили, что принимать делегации и посетителей с бокового входа не очень правильно.

- Вход откроют 20-23 мая. К Дню города он точно будет уже работать, - сказал Волков.

Напомним, вход с улицы Депутатской закрыли еще в конце 2017 года для проведения его ремонта.Как сообщили в горлдской администрации, был произведен капитальный ремонт, восстанавливали историческую часть здания, которая находится под охраной ЮНЕСКО. Сейчас производятся технические доработки по обеспечению пропускного режима. Также на заседании муниципалитета 15 мая в ряды депутатов пополнились новым народным избранником. Освободившееся место коммуниста Георгия Колпакова занял его коллега по партии Сергей Зубов.

ИСТОЧНИК KP.RU