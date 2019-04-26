Мэр Владимир Волков рассказал, кого из звезд пригласили на День города
На празднике ждут «Отпетых мошенников» и певицу Натали
На День города в Ярославль ждут Натали и "Отпетых мошенников".Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Развлекать ярославцев в День города могут певица Натали и группа «Отпетые мошенники». Мэр Ярославля Владимир Волков на пресс-конференции 26 апреля рассказал о некоторых сюрпризах, которые готовят для жителей власти.
- Будет много площадок. Пока договариваемся с артистами. Но пока предварительно. Могут произойти изменения, сказал Волков.
Он пообещал, что будет традиционный праздничный фейерверк. И добавил, что для жителей готовится сюрприз – 25 мая произойдет некое знаковое событие, будет решена одна очень серьезная проблема.
ИСТОЧНИК KP.RU