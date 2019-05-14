2019-05-14T20:19:54+03:00
Общество

В Ярославле проверили экспериментальный асфальт на износоустойчивость

Его разработали преподаватели и студенты ЯГПУ
Екатерина РЯБЦЕВА
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Этот материал пластичнее, чем обычная смесьЭтот материал пластичнее, чем обычная смесьФото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле на Юго-Западной окружной дороге сделали ямочный ремонт с использованием гранулированной асфальтобетонной крошки.

Материал был создан для того, чтобы повторно использовать асфальтовую крошку, которую получают при фрезеровании старого покрытия. Ее превращают в гранулы, обкатывая в барабане при 120 градусах.

Новую технологию разработали преподаватели и студенты Ярославского государственного технического университета. Они запатентовали ее, а сейчас проводят апробацию там, где требуется ямочный ремонт.

Сегодня, 14 мая, комиссия проверила материал на износоустойчивость.

— При максимальной загрузке этого участка дороги постоянно проезжающими фурами здесь нет никаких дефектов. Нет трещин и деформации, материал очень пластичный, хорошо себя зарекомендовал, — прокомментировал директор департамента городского хозяйства мэрии Сергей Тальянов.

Этот материал пластичнее, чем обычная смесь. Также цена материла в два раза меньше, что является хорошим преимуществом. В дальнейшем гранулированную асфальтобетонную крошку могут применить на других улицах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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