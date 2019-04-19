Чуда не произошло: в Ярославле экспериментальный асфальт сломался под фурой

СЕГОДНЯ 09:41 2019-04-19T09:41:10+03:00

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В Ярославле 18 апреля провели дорожный опыт - одну из ям на юго-западной окружной дороге заделали экспериментальным асфальтом. Это гранулированная асфальтобетонная крошка, придуманная преподавателями и студентами ярославского технического университета. Его делают из асфальтовой крошки, которая образуется при фрезеровании старого покрытия, затем гранулируют в барабане при температуре 120 градусов. Разработчики предлагают использовать его как более дешевую альтернативу традиционной холодной асфальтобетонной смеси.

— На территории города это пилотный эксперимент, мы посмотрим, как такая технология проявит себя в ямочном ремонте при высокой пропускной способности. Если больше года она сохранит свои потребительские свойства, то будем и дальше использовать такую технологию, — сообщил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Тальянов.

Однако эксперимент не совсем удался.

- Чуда не произошло. Глубокая яма и песчаное слабое основание не дали ровно простоять экспериментальному асфальту ни минуты. Первая же груженая фура, которых тут тысячи, просто выдавила смесь. При этом по краям, где в основании ещё оставался асфальт, смесь держится. Таким образом можно сделать вывод, что применять задумку ярославского Политеха можно, но очень избирательно. При небольших повреждениях, с хорошим основанием и не самым серьезным трафиком. Например во дворах, - заключил координатор проекта «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

Напомним новый асфальт пробовали укладывать и на других участках дорог Ярославля.

— Мы занимаемся этой технологией на протяжении пяти лет, в последние годы апробируем её вживую. Впервые мы применили её на федеральной трасе Москва-Холмогоры в районе города Ростова. Мы положили небольшую карту протяженностью около 6 квадратных метров в августе прошлого года и теперь проводим наблюдения. Интенсивность движения там высокая и результат, который мы получили нас вполне удовлетворяет, — рассказал директор института инженеров строительства и транспорта ярославского государственного технического университета Алексей Игнатьев.

ИСТОЧНИК KP.RU