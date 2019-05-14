«Дом.ru Бизнес» разработал обучающие ролики по интеллектуальному видеонаблюдению

14 Май 16:10 2019-05-14T16:10:46+03:00

В рамках услуги клиент может просматривать изображения и данные с видеокамер в режиме реального времени и в записи

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Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» разработал инструкции в видеоформате специально для удобства корпоративных пользователей «умного» видеонаблюдения. Короткие сюжеты с пошаговыми действиями по настройке и управлению услугой доступны на официальном YouTube-канале оператора

Шесть информационных роликов об основных функциях облачного видеоконтроля подробно рассказывают о преимуществах услуги и наглядно демонстрируют простоту управления сервисом. Инструкции описывают следующие возможности:

Добавление видеокамеры: https://youtu.be/eo_PcqticAM

Подключение дополнительных пользователей https://youtu.be/RDoLYEfqQFI

Видеоаналитика https://youtu.be/1m7RN0f-b8g

Выгрузка архива https://youtu.be/j1JBqdmzwkc

Уведомления по параметрам https://youtu.be/gvV9hbvMn8Q

Управление видеопотоком https://youtu.be/MjfkxHsw9gs

Видеонаблюдение – современное облачное решение с функциями аналитики. Услуга позволяет представителям малого и среднего бизнеса контролировать работу компании из любой точки мира, проводить мониторинг и анализировать различные показатели, обеспечить комплексную безопасность по доступным ценам.

В рамках услуги клиент может просматривать изображения и данные с видеокамер в режиме реального времени и в записи, через браузер и с мобильных устройств на базе iOS и Android, получать уведомления о режиме работы камер. Сервис позволяет воспроизводить и записывать звук, хранить видео в HD или Full HD качестве в защищенном облаке до 45 дней, скачивать изображение на компьютер и размещать трансляцию видеопотока в интернете.

В облачной витрине доступны модули видеоаналитики – наборы интеллектуальных детекторов для безопасности сотрудников и бизнеса: детектор лиц, звука, движения, саботажа, огня и дыма, оставленных предметов. Дополнительно можно подключить счетчик посетителей, построение тепловых карт и контроль активности персонала.

Дополнительно можно подключить счетчик посетителей, построение тепловых карт и контроль активности персонала

Для управления услугой достаточно иметь выход в интернет – все настройки производятся в Личном кабинете корпоративного клиента. При подключении оператор монтирует и настраивает систему «под ключ», а удобные инструкции помогут клиенту адаптировать сервис под задачи своего бизнеса.

Подробное описание услуги и её возможностей доступно на сайте https://b2b.domru.ru/products/videonablyudenie.

ИСТОЧНИК KP.RU