2019-05-13T19:43:43+03:00
Происшествия

В Ярославской области из окна выпал второй ребенок за день

Пятилетний мальчик выпал не из своей квартиры
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Мальчика оставили без присмотраМальчика оставили без присмотраФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В понедельник, 13 мая, в Угличе с третьего этажа выпал ребенок. Пятилетний мальчик гостил у знакомой своей мамы. На какое-то время его оставили без присмотра на кухне. Тогда и все случилось.

- С множественными травмами ребенок был госпитализирован, - рассказали в ярославском следственном управлении. - По факту произошедшего следственным отделом по городу Угличу следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка.

Сейчас следователи выясняют, почему ребенок выпал, насколько виновата его мама и другие взрослые.

Напомним, ранее из окна второго этажа выпала годовалая девочка из многодетной семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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