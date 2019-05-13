В Ярославской области годовалая девочка выпала из окна

СЕГОДНЯ 12:32 2019-05-13T12:32:13+03:00

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В Ярославской области ребенок выпал из окна дома. Происшествие случилось в селе Брейтово. Годовалая девочка упала со второго этажа. Переломанную малышку госпитализировали. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

- По факту произошедшего следственными органами СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что ребенок воспитывается в многодетной семье. Всего в семье пятеро детей.Девочка на какое-то время осталась без присмотра взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU