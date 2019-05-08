Владимир Волков поддержал идею о создании в Ярославле аллеи имени Ивана Ткаченко

СЕГОДНЯ 10:15 2019-05-08T10:15:54+03:00

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7 мая в мэрии прошла встреча, на которой инициаторы проекта о создании аллеи имени Ивана Ткаченко обсудили свою идею с мэром города Владимиром Волковым, главным архитектором города Артемом Цымбаловым и главой Дзержинского района Екатериной Мусиновой.

Аллею хотят разбить в Дзержинском районе, где жил погибший в авиакатастрофе капитан хоккейной команды «Локомотив» - между храмом Святого Тихона и ФОКом с хоккейной школой на улице Панина.

— Такое событие, как появление именной аллеи, безусловно, важно для ярославцев, особенно для жителей Дзержинского района: в этом году они празднуют 40-летний юбилей. Идея создать аллею поступила именно от них. Ярославль – это город спорта, город хоккея. Все помнят, кто завоевывал золотые медали для «Локомотива» и русского хоккея. Имя Ивана Ткаченко должно быть увековечено, — отметил Владимир Волков.

На аллее планируют сделать освещение, поставить лавочки и урны, арт-объекты, связанные с хоккеем. Но прежде, чем реализовать проект, его хотят согласовать с жителями.

ИСТОЧНИК KP.RU