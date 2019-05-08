Владимир Волков поддержал идею о создании в Ярославле аллеи имени Ивана Ткаченко
7 мая в мэрии прошла встреча, на которой инициаторы проекта о создании аллеи имени Ивана Ткаченко обсудили свою идею с мэром города Владимиром Волковым, главным архитектором города Артемом Цымбаловым и главой Дзержинского района Екатериной Мусиновой.
Аллею хотят разбить в Дзержинском районе, где жил погибший в авиакатастрофе капитан хоккейной команды «Локомотив» - между храмом Святого Тихона и ФОКом с хоккейной школой на улице Панина.
— Такое событие, как появление именной аллеи, безусловно, важно для ярославцев, особенно для жителей Дзержинского района: в этом году они празднуют 40-летний юбилей. Идея создать аллею поступила именно от них. Ярославль – это город спорта, город хоккея. Все помнят, кто завоевывал золотые медали для «Локомотива» и русского хоккея. Имя Ивана Ткаченко должно быть увековечено, — отметил Владимир Волков.
На аллее планируют сделать освещение, поставить лавочки и урны, арт-объекты, связанные с хоккеем. Но прежде, чем реализовать проект, его хотят согласовать с жителями.
ИСТОЧНИК KP.RU