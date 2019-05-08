2019-05-08T10:15:54+03:00
Общество

Владимир Волков поддержал идею о создании в Ярославле аллеи имени Ивана Ткаченко

Общественники обсудили свою инициативу с мэром и главным архитектором города
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
В Ярославле может появиться аллея памяти Ивана Ткаченко.В Ярославле может появиться аллея памяти Ивана Ткаченко.Фото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

7 мая в мэрии прошла встреча, на которой инициаторы проекта о создании аллеи имени Ивана Ткаченко обсудили свою идею с мэром города Владимиром Волковым, главным архитектором города Артемом Цымбаловым и главой Дзержинского района Екатериной Мусиновой.

Аллею хотят разбить в Дзержинском районе, где жил погибший в авиакатастрофе капитан хоккейной команды «Локомотив» - между храмом Святого Тихона и ФОКом с хоккейной школой на улице Панина.

— Такое событие, как появление именной аллеи, безусловно, важно для ярославцев, особенно для жителей Дзержинского района: в этом году они празднуют 40-летний юбилей. Идея создать аллею поступила именно от них. Ярославль – это город спорта, город хоккея. Все помнят, кто завоевывал золотые медали для «Локомотива» и русского хоккея. Имя Ивана Ткаченко должно быть увековечено, — отметил Владимир Волков.

На аллее планируют сделать освещение, поставить лавочки и урны, арт-объекты, связанные с хоккеем. Но прежде, чем реализовать проект, его хотят согласовать с жителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославской области вор-рецидивист украл из подъезда детскую коляску
Ярославский «Бессмертный полк» поменяет маршрут
В Рыбинске отремонтируют 6 тысяч квадратных метров плохих дорог
В Рыбинске троллейбус сбил ребенка
В связи с матчем на «Шиннике» в Ярославле 11 мая перекроют улицу Володарского
Штраф в 10 тысяч рублей: дальнобойщик из Пскова попытался дать взятку ярославским сотрудникам ГИБДД
После сюжета про жуткий рыбинский дом на федеральном канале СК начал проверку
Сбербанк создает «Банк памяти» подвигов Великой Отечественной войны
С приходом тепла в Ярославской области уже 500 человек пострадали от укусов клещей
В парках и скверах Ярославля зацветет полмиллиона цветов
Чтоб не платить за коммуналку и кредит ярославна полностью сменила имя
18 мая в центре Ярославля ограничат движение
В Ярославской области 9-летняя девочка повредила пальцы о разбитую дверь ограбленного магазина
Клиенты Дом.ru могут выиграть видеокамеру в конкурсе от Sony Sci-Fi
Жители Рыбинска остались без газа за огромные долги
Сломали дверь, проломили стену: у жительницы Ярославской области ограбили дом
Ярославская пьянка закончилась кровавой резней
Ярославец с пистолетом ограбил почту на миллион и почти сразу потратил деньги
Сексуальная ярославна в свой день рождения покорила испанцев
Владимир Майзингер собирается уйти из Волковского театра
Владимир Волков призвал не продавать алкоголь ярославцам в праздники
В Ярославле чиновники проверили паспорта лошадей
В Ярославской области проходит турнир по тайскому боксу в честь Дня победы
В Ярославле стартовали детские хоккейные соревнования, посвященные Дню Победы
Клиенты Дом.ru могут выиграть видеокамеру в конкурсе от Sony Sci-Fi
В Ярославле в центре города 12 мая ограничат движение
На «Почте России» прокомментировали ДТП с участием их машины в Ярославле