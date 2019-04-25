2019-04-25T11:52:12+03:00
Общество

Аллею в Ярославле хотят назвать в честь Ивана Ткаченко

Место памяти может появиться в Дзержинском районе города
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Иван Ткаченко. Фото: архив "КП".Иван Ткаченко. Фото: архив "КП".
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Аллею в Ярославле хотят назвать в честь погибшего капитана хоккейной команды «Локомотив» Ивана Ткаченко. 24 апреля эту тему обсудили на заседании рабочей группы, в состав которой вошли председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов, председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин, архитектор Ярославля Артем Цымбалов и инициаторы идеи - общественники Максим Диканенко и Елена Богданова.

- Хотя до торжественного момента открытия Аллеи памяти имени Ивана Ткаченко в нашем Дзержинском районе еще много времени, но этот миг стал еще чуточку ближе. Теперь слово за Владимиром Волковым, - написал на своей страничке в «Фейсбуке» Максим Диканенко.

По его словам, идея о создании такого объекта возникла в конце прошлого года. На первом этапе консультативную помощь инициаторам оказал Андрей Коваленко. Поддержали предложение Березкин и Ефремов.

Аллею хотят разбить в Дзержинском районе города, где жил Иван Ткаченко – на улице Панина, между новым храмом и строящимся спортивным комплексом. Это место довольно символично, так как Иван Ткаченко был не только выдающимся спортсменом, но и благотворителем.

Кстати, власти Дагестана обсуждают возможность назвать в честь Ивана Ткаченко одну из своих улиц.

Напомним, авиакатастрофа, в которой погиб основной состав команды «Локомотив» произошла 7 сентября 2011 года. Уголовное дело по факту трагедии было прекращено. Следователи пришли к выводу, что причиной крушения воздушного лайнера стала ошибка пилотов, которые тоже погибли. Одним из виновных был также признан заместитель директора авиакомпании, эксплуатировавшей упавший самолет, Вадим Тимофеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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