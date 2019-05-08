2019-05-08T09:43:16+03:00
Общество

Ярославский «Бессмертный полк» поменяет маршрут

Это сделано для удобства горожан и гостей города
Екатерина РЯБЦЕВА
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Соберутся участники «Бессмертного полка» в 11 часов утраСоберутся участники «Бессмертного полка» в 11 часов утраФото: Алексей ФОКИН
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В Ярославле акция «Бессмертный полк» пройдет с небольшими изменениями. Колонна сформируется на участке от памятника Некрасову до здания Управления Северной железной дороги на Волжской набережной. На двух точках власти города организуют концертные площадки. Маршрут движения изменили для удобства жителей и гостей Ярославля.

Соберутся участники «Бессмертного полка» в 11 часов утра. Тронется колонна в 12 часов.

Ярославцы пойдут вдоль Волжской набережной, далее – по Народному переулку на Советскую площадь, а потом по левой стороне площади Челюскинцев к «Вечному огню».

Присоединиться к колонне можно будет с Первомайской улицы.

– Для участников, прибывающих на Октябрьскую площадь, будут организованы входные группы со стороны улицы Суркова, Флотского спуска и Красного съезда, — рассказал директор департамента территориальной безопасности Алексей Харьков.

Организаторы предупреждают горожан, которые приедут на личных автомобилях: их удобнее будет оставить на парковке на «Красном маяке». 9 мая будет введено ограничение движения личного транспорта с 6 до 22 часов.

Общественный транспорт будет работать на прежнему графику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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